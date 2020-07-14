Россияне выясняют, где можно купить лекарство «Авифавир»

В медицинские учреждения России поступила первая партия лекарства от коронавируса. Как стало известно нашему изданию, речь идет о мед препарате отечественного производства «Авифавир».

«Авифавир» не будут продавать в аптекахТак, данное лекарство уже поступило в Московскую, Ленинградскую, Нижегородскую, Кировскую и Новгородскую области. В конце мая «Авифавир» был одобрен Минздравом. В планах – выпускать 2 миллиона курсов препарата в год.

Также добавим, что запрос на поставки препарата уже подали 10 стран. Для россиян, застрахованных по системе ОМС, препарат будет бесплатным, заявила сенатор Татьяна Кусайко. Поступит он и в некоторые частные клиники.

Информация о препарате «Авифавир»

«Авифавир» — первый российский препарат, который, согласно отчетам производителя, успешно прошел клинические испытания. Его противовирусное действие мешает размножению SARS-CoV-2, снижая агрессивность течения заболевания.

«Авифавир» — это не чистая разработка российских фармакологов. Он давно продается под торговым названием «Авиган» и был произведен в японской лаборатории в 2014 году для лечения гриппа.