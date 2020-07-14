В організмі людини виявили речовину, що знищує ракові клітини

Американські дослідники виявили природну речовину, яка може вбивати ракові клітини.

Про це свідчать результати дослідження науковців із Університету штату Вашингтон, опубліковані на порталі Medical Express пише Укрінформ.

«Біологи дослідили нещодавно виявлений механізм фероптоз, який відповідає за смерть клітин у злоякісних утвореннях. У межах експериментів з круглими хробаками і людськими клітинами науковці з’ясували, що природна жирна кислота може запускати фероптоз і знищувати ракові клітини», — йдеться в повідомленні.

Ця кислота — також відома як діхомогамма-ліноленова кислота, або DGLA — у невеликих кількостях є у людському організмі. Але оскільки вона не представлена широко у будь-який з дієт, вчені не розглядали вплив і властивості цієї речовини.

«Якби ви могли доставити DGLA безпосередньо у ракові клітини, це могло б сприяти фероптозу і привести до загибелі пухлин», — пояснила автор дослідження Дженніфер Воттс.

За її словами, дослідження фероптозу за допомогою DGLA може запобігти загибелі клітин, які відповідають за здоровий стан нирок і нейронних зв’язків.

Біологи проаналізували вплив жирної кислоти на одному з типів круглих черв’яків або нематодів — Caenorhabditis elegans: у раціон черв’яків додали бактерії з DGLA, після чого вчені підтвердили запуск фероптозу і подальшу смерть клітин через накопичення в них пероксиду заліза і ліпідів.

Після цього дослідники піддали дії жирної кислоти ракові клітини з організму людини. У цьому випадку вчені також спостерігали активацію механізму фероптозу і придушення ракових клітин з іще більшою ефективністю.

Автори відкриття припускають, що надалі цей механізм можна буде використовувати для терапії онкологічних та інших захворювань.