В ЛДПР нашли замену задержанному губернатору Хабаровского края

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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский

Владимир Федоренко/РИА «Новости»

В ЛДПР определили трех возможных кандидатов на должность хабаровского губернатора Сергея Фургала, задержанного по подозрению в организации убийств, в случае заявления об его отставке. Об этом в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК сообщил зампред комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды, депутат от ЛДПР Кирилл Черкасов.

Депутат выразил надежду, что указа об отставке Фургала не будет. Однако в ЛДПР подготовили план «Б» на случай, если это произойдет.

«Если это состоится, тогда, конечно, учитывая ситуацию, в рамках действующего законодательства исполняющий обязанности должен быть назначен. Мы уверены, что это должен быть представитель ЛДПР», — сказал Черкасов.

По его словам, глава партии Владимир Жириновский выбрал на место Фургала три потенциальных кандидата: председателя комитета Госдумы по спорту Михаила Дегтярева, главу комитета по экономике и предпринимательству Госдумы Сергея Жигарева, а также депутата Андрея Андрейченко.

«Три кандидатуры, с которыми определилась фракция. Они поданы в соответствующие кабинеты», — продолжил представитель ЛДПР.

Чиновника задержали 9 июля. Его подозревают не только в организации убийств ряда предпринимателей в 2004-2005 годах, но Фургала также проверяют на причастность к другим особо тяжким преступлениям на территории Хабаровского, Приморского краев и Амурской области. 10 июля суд постановил арестовать его на два месяца.

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