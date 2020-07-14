Минкульт разрешил кинотеатрам работать

Российские кинотеатры с 13 июля смогут возобновить работу при соответствующем решении региональных властей. Соответствующий приказ подписан сегодня министром культуры РФ Ольгой Любимовой, говорится в сообщении минкультуры РФ.

«Одним из условий возобновления деятельности станет необходимость соблюдения установленных Роспотребнадзором санитарно-эпидемиологических требований и рекомендаций по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции в кинотеатрах», — говорится в сообщении.

Кинотеатры приостановили работу в конце марта по поручению вице-премьера РФ Татьяны Голиковой из-за ситуации с распространением коронавируса.

Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, в кинотеатрах необходимо будет проводить ежедневную влажную уборку служебных помещений и мест общественного пользования. В залах необходимо применять бактерицидные облучатели, между сеансами будут делать перерывы не менее 30 минут для проветривания и уборки зала. Зрителей будут рассаживать на расстоянии не менее 1 м, кроме членов семьи или проживающих вместе.

По оценке ассоциации владельцев кинотеатров, суммарные потери кинотеатров в этом году составят порядка 48 млрд рублей, даже если большинству из них удастся открыться к середине июля. Около 38 млрд из данной суммы придется на потери кассовых сборов.