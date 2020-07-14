Ирина Шейк снялась в рекламной кампании вместе с сыном Элизабет Херли

В сети появились кадры рекламной кампании бренда Pat McGrath Labs, снятые до карантина, связанного с коронавирусом. И моделями одного из видеороликов о новинке от Пэт Макграт стали 34-летняя Ирина Шейк и 18-летний сын Элизабет Херли Дэмиан. В прошлом году он получил свой первый рекламный контракт, снявшись в рекламе той же косметической марки.

Автором нового видео стал фэшн-фотограф Стивен Майзель, снимавший и прошлогоднюю рекламную кампанию Pat McGrath Labs.Я восхищаюсь ее красотой, но боюсь ее ума,— гласит рекламный слоган, для которого была взята цитата из книги французского писателя Стендаля.

Ирина Шейк и Дэмиан Херли

55-летняя Элизабет Херли, одобряющая попытки своего сына делать карьеру модели, поделилась кадром из рекламного видео и отметила, что гордится его работой.

Месяц назад она и Дэмиан испытали шок от внезапной смерти 55-летнего миллионера Стива Бинга — отца Дэмиана. Мужчина покончил с собой, выпрыгнул из окна своих апартаментов на 27-м этаже в доме в Лос-Анджелесе.

Дэмиан и Элизабет Херли

Видео из инстаграма Ирины Шейк