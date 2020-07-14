ВМС США показали тушение пожара на корабле вертолетами

ВМС США показали тушение пожара на борту Универсального десантного корабля (УДК) USS Bonhomme Richard в порту Сан-Диего. Видеозапись опубликовал Telegram-канал «Военный Обозреватель».

На кадрах видно, как бушующий вторые сутки пожар пытаются потушить с вертолетов. Вверх от него поднимается черный столб дыма. Отмечается, что судно, возможно, уже не подлежит восстановлению.

О возгорании на Bonhomme Richard сообщалось вечером 12 июля. При пожаре пострадали как минимум два моряка. По данным спасательных служб, сразу после возгорания на корабле Bonhomme Richard произошел сильный взрыв. В момент ЧП на борту Bonhomme Richard находились 160 человек. При этом к кораблю приписано около тысячи военнослужащих.