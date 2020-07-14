Алтайское предприятие Золото Курьи перешло внешнее управление надеется погасить долги полтора года

Алтайское золотодобывающее предприятие «Золото Курьи» на несколько шагов отодвинуло свое банкротство. В рамках арбитражного разбирательства в компании было введено внешнее управление на 18 месяцев, которое должно вывести ее на финансовое оздоровление. В разговоре с «Коммерсантом» гендиректор фирмы Владимир Письменный заявил, что по его мнению, за этот срок с долгами рассчитаться вполне реально.

Согласно определению Арбитражного суда Алтайского края в отношении ООО «Золото Курьи» была введена процедура внешнего управления на 18 месяцев. В этот период обязанности руководителя предприятия будет исполнять внешний управляющий Геннадий Войнов.

До него – во время процедуры наблюдения с августа 2019 года — временным управляющим был Денис Качура. В итоговом отчете о его работе было указано, что перед арбитражем целесообразно ходатайствовать о введении конкурсного производства на предприятии, следует из данных реестра сведений о банкротстве. Также в нем говорилось, что средств должника достаточно для покрытия судебных расходов и вознаграждение арбитражного управляющего, но платежеспособность восстановить невозможно. Однако на собрании кредиторов было принято решение о подаче ходатайства о введении внешнего управления. Данная процедура подразумевает выход на оздоровление финансового состояния предприятия.

Согласно данным реестра сведений о банкротстве, долг «Золота Курьи» перед более чем 30 кредиторами составляет почти 127 млн рублей. По оценке на конец 2018 года балансовая стоимость имущества предприятия составляет почти 1,297 млрд рублей. Гендиректор компании Владимир Письменный считает, что всю задолженность можно погасить за следующие полтора года. «Мы считаем, что за 18 месяцев компании вполне реально рассчитаться с долгами. Предприятие действующее — карьер работает, завод работает. Будем сами окупать свои затраты», — сказал Письменный «Коммерсанту».

Напомним, что в конце прошлого года «Золото Курьи» погасило долги перед 264 своими сотрудниками на сумму более 41 млн рублей в результате вмешательства прокуратуры.

Также отметим, что в сентябре 2019 года у предприятия сменился единственный учредитель. Вместо ЗАО «Золоторудная компания «Омчак» им стало барнаульское ООО «Алт Авто Строй». Эта компания занимается строительством дорог.