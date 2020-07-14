Самые интересные видео 13 июля

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mavit
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Самые интересные видео 13 июля

Утка с утятами, горящий военный корабль и бунт рабочих — в очередной подборке «Блокнота».

Открывает нашу подборку милое видео из Японии. На кадрах видно, как полицейский сопровождает маму-утку с утятами, чтобы их случайно не задавила проезжающая мимо машина. Добрые дела не останутся незамеченными.

На базе Военно-морских сил США в Сан-Диего 13 июля загорелся гигантский военный корабль. Огнем охвачен десантный корабль «Боном Ричард» (USS Bonhomme Richard). Пострадало более 20 человек. Пожарные не исключают, что тушить корабль придётся несколько дней.

Молодая жительница Питера каталась с друзьями на яхте и потеряла бдительность. Мост, предательски растянувшийся над Фонтанкой, принес ей сотрясение головного мозга.

В городе Свободный Амурской области 13 июля вспыхнул бунт. Десятки рабочих ворвались в офис компании «Ренессанс Хэви Индастрис» — подрядчик, который участвует в строительстве Амурского газоперерабатывающего завода для «Газпрома». Строители обратили в бег росгвардейцев и начали крушить всё вокруг. Толпа била окна офисов и громила служебные автомобили, припаркованные у здания компании

Закончим подборку простым и коротким лайфхаком. Когда ничего уже не изменить, расслабься и получай удовольствие.