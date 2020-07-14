Самые интересные видео 13 июля

Утка с утятами, горящий военный корабль и бунт рабочих — в очередной подборке «Блокнота».

Открывает нашу подборку милое видео из Японии. На кадрах видно, как полицейский сопровождает маму-утку с утятами, чтобы их случайно не задавила проезжающая мимо машина. Добрые дела не останутся незамеченными.

На базе Военно-морских сил США в Сан-Диего 13 июля загорелся гигантский военный корабль. Огнем охвачен десантный корабль «Боном Ричард» (USS Bonhomme Richard). Пострадало более 20 человек. Пожарные не исключают, что тушить корабль придётся несколько дней.

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Молодая жительница Питера каталась с друзьями на яхте и потеряла бдительность. Мост, предательски растянувшийся над Фонтанкой, принес ей сотрясение головного мозга.

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В городе Свободный Амурской области 13 июля вспыхнул бунт. Десятки рабочих ворвались в офис компании «Ренессанс Хэви Индастрис» — подрядчик, который участвует в строительстве Амурского газоперерабатывающего завода для «Газпрома». Строители обратили в бег росгвардейцев и начали крушить всё вокруг. Толпа била окна офисов и громила служебные автомобили, припаркованные у здания компании

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Закончим подборку простым и коротким лайфхаком. Когда ничего уже не изменить, расслабься и получай удовольствие.