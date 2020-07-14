Турецкие СМИ приветствуют трансформацию Собора Святой Софии

Субботний заголовок проправительственной газеты Sabah гласил: «Тоска по Святой Софии закончилась» и «Воскрешение».

Sabah процитировала слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана: «Воскрешение Собора Святой Софии возвещает освобождение мечети Аль-Акса», — цитата, которая не присутствовала в материалах на английском языке, но цитировалась в арабских версиях, как заметила журналист Дженан Мусса.

В английском тексте вместо этого подчёркивалось, что двери культового сооружения Стамбула останутся открытыми для людей всех вероисповеданий.

Мечеть Аль-Акса, третье по значимости священное место ислама, часто становится горячей точкой в израильско-палестинском конфликте.

Заявление Эрдогана по существу означало ,что «Израиль должен быть изгнан из-под контроля Старого города Иерусалима, где находится Аль-Акса. Связывание крупных изменений в Соборе Святой Софии с Иерусалимом иллюстрирует, что амбиции Анкары гораздо шире, чем просто прочтение исламских молитв в исторической мечети и церкви Стамбула; это часть более широкой исламской повестки дня для региона», — написал ближневосточный аналитик The Jerusalem Post Сет Дж.Францман.

«Цепи были разорваны, Аль-Хамду ли-Ллях», — гласил в субботу заголовок исламистской газеты Yeni Akit.

«Превращение мечети в музей было ограблением. Министерство культуры было там нарушителем границы», — написал обозреватель издания Абдуррахман Дилипак, поставив под сомнение законность декрета 1934 года о превращении его в музей.

Doğru Haber последовала его примеру с заголовком «Цепи были разорваны, мечеть Айя-София теперь свободна», в то время как Milat выпустил тираж с « Аль-Хамду ли-Ллях».

Консервативная газета Diriliş Postası опубликовала аналогичный заголовок, а на первой полосе появилась статья, в которой упоминались крестовые походы: «Греческий политический ум хочет использовать трансформацию Собора Святой Софии в мечеть как нападение турок на всех христиан».

Обозреватель Рахим Эр в своей колонке для газеты Türkiye, вторя этому настроению, назвал трансформацию «спасением Святой Софии мусульманских турок от тирании крестоносцев».

Akşam, принадлежащий близкому другу Эрдогана, сказал, что все должны уважать это решение, что Собор Святой Софии вернулся к своей истинной сущности, и напечатал заголовок: «Страстная пятница».

Газеты группы Demirören Milliyet и Hürriyet выбрали более приглушенный тон «Открыт для богослужений» и «Святая София откроется» соответственно.

Обозреватель Hürriyet Абдулкадир Сельви взял интервью председателю парламента правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Мустафе Шентопу, который выразил волнение и гордость по поводу преобразования. «Эта благородная мечеть, которую наши предки называли Великой мечетью, никогда по-настоящему не закрывалась в наших сердцах», — сказал Шентоп Сельви.

«Здесь не может быть речи ни о мести, ни о сведении счётов. Это соответствует последней воле предков, которые завоевали Стамбул и одарили его», — написал обозреватель Sabah Окан Мюдеррисоглу.

Нагехан Алчи из HaberTürk, убеждённый сторонник президента Эрдогана, писал о греческой православной семинарии на Принцевых островах Стамбула, спрашивая: «разве греки (Турции — ред.) не обрадуются, если семинария Халки откроется снова после того, как она была закрыта в течение многих лет? Конечно, да. Все греки по всему миру будут праздновать. Я считаю, что вопрос Святой Софии нуждается в подобном подходе», — написала она.

Коллега Алчи Мурат Бардакчи был лаконичен: «Мы его закрыли, мы его открыли», — гласил его заголовок в статье HaberTürk.

Националистическая левоцентристская оппозиционная газета Sözcü не поместила эту историю в своём заголовке, вместо этого выбрав более мелкий шрифт: «Указ о музее аннулирован – Собор Святой Софии открыт для поклонения по решению суда», под заголовком об оппозиционном мэре.

Крупнейшая оппозиционная газета Cumhuriyet опубликовала небольшую статью с сухим заголовком «Собор Святой Софии теперь мечеть», в которой говорилось, что «статус музея превратился в политический корм», и осуждалось, что празднование было сосредоточено на оппозиции Мустафе Кемалю Ататюрку, светскому лидеру и основателю современной Турецкой Республики.

Вместо этого на первой полосе Cumhuriyet была статья о растущей инфляции и официальной попытке скрыть её, а также ещё одна, показывающая похороны солдата, который был убит во время взрывов фейерверков на фабрике на прошлой неделе.

Тем временем левые оппозиционные газеты BirGün и Evrensel опубликовали небольшие статьи, в которых основное внимание уделялось оппозиции Ататюрку и турецкому правительству, использующему мечеть как выход из политической трясины. Обе газеты сосредоточились на недавно принятом законе, который радикально меняет то, как юристы организуют и действуют вместо трансформации собора.