Обривала вишні: у Луцьку госпіталізували жінку, яка впала з дерева, вона – у тяжкому стані

11 липня у приймальне відділення Луцької міської клінічної лікарні поступила 67-річна мешканка Луцька, яка впала з високого дерева, коли обривала вишні.

Про це інформують на сторінці медзакладу в facebook.

«При обстеженні у постраждалої діагностували закриту черепно-мозкову травму, перелом променевої кістки, забій легень», — розповів лікар-анестезіолог відділення анестезіології з палатами інтенсивної терапії Ігор Максимчук.

Наразі хвора з політравмою знаходиться у тяжкому стані.

Лікар закликає всіх бути обережними.

«Не варто лізти на високі дерева за вишнями, 1 кілограм яких на ринку коштує 10 гривень, щоб потім у 10 разів більше витрачати на лікування. А старшим людям категоричним чином цього не варто робити», — наголосив медик.