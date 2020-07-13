США оспорили морские притязания Китая

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Aly Song/Reuters

США выступили против территориальных претензий Китая в Южно-Китайском море. Об этом сообщает Associated Press.

Госсекретарь Майк Помпео заявил, что США теперь считают практически все китайские морские претензии за пределами его международно признанных вод незаконными, передает агентство. Это не касается территориальных споров по наземным объектам, которые находятся выше уровня моря.

Ранее американская политика по этому вопросу сводилась к настаиванию на мирном разрешении споров между Китаем и его соседями при поддержке США.

«Мир не позволит Пекину рассматривать Южно-Китайское море как свою морскую империю», — заявил Помпео.

В администрации президента США Дональда Трампа эти меры мотивировали растущей активностью Китая в регионе, подчеркивает AP.

Агентство отмечает, что причина действий США также кроется в Трампе, который подвергся критике из-за своего отношения к пандемии коронавируса перед выборами американского президента. Из-за этого Трамп был вынужден усилить критику Китая и выставить своего конкурента на выборах Джо Байдена слабым в решении китайского вопроса.

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