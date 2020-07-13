Еще два случая смерти от коронавируса подтвердилось в Татарстане

В Татарстане за прошедшие сутки подтвердилось два случая смерти от коронавирусной инфекции. Общее число погибших достигло 25 человек, говорится в сообщении республиканского оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

Фото: «БИЗНЕС Online»

Женщина 1950 года рождения 5 июля была доставлена во временный инфекционный госпиталь РКБ в тяжелом состоянии. Была госпитализирована с подозрением на новую коронавирусную инфекцию, осложненной внебольничной двусторонней полисегментарной пневмонией и рядом хронических заболеваний. На фоне проводимой терапии 8 июля наступило резкое ухудшение состояния, произошла остановка сердечной деятельности. Реанимационные мероприятия в полном объеме успеха не имели, констатирована смерть.

В провизорный госпиталь на базе Альметьевской ЦРБ с внебольничной двусторонней интерстициальной пневмонией и подозрением на новую коронавирусную инфекцию был доставлен житель Татарстана 1961 года рождения. В тот же день после прохождения всех необходимых исследований был госпитализирован согласно утвержденной маршрутизации во временный инфекционный госпиталь на базе Альметьевского филиала РКОД. 6 июля в связи с нарастанием признаков дыхательной недостаточности был подключен к аппарату ИВЛ. Состояние пациента прогрессивно ухудшалось, нарастала полиорганная недостаточность. 11 июля наступила смерть.

В оперштабе отметили, что в каждом случае причина смерти установлена в результате аутопсии. Вирус идентифицирован.