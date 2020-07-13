Тадей Погачар готовится дебютировать на Тур де Франс

21-летний велогонщик команды UAE Team Emirates Тадей Погачар, ставший недавно чемпионом Словении в индивидуальной гонке на время, готовится к дебюту на Тур де Франс. В прошлом году на первом в карьере Гранд-туре, Вуэльте Испании, Тадей Погачар финишировал на подиуме и выиграл три этапа.

Во время видеоконференции Тадей Погачар рассказал, что, прежде всего, хочет получить опыт выступления на Большой Петле.

Менеджер команды UAE Team Emirates Хошеан Мачин (Joxean Fernandez Matxín) в интервью Biciclismo сказал, что капитаном команды на Тур де Франс-2020 будет Фабио Ару, а Тадей Погачар поедет без конкретных задач с одной целью – учиться.

А спортивный директор команды UAE Team Emirates Аллан Пейпер в интервью Het Laatste Nieuws сказал, что считает Тадея Погачара одним из фаворитов Тур де Франс-2020.

Тадей Погачар: «Прежде всего, я собираюсь учиться. Это будет мой первый Тур де Франс и только второй в карьере Гранд-тур. Но если у меня появится шанс показать, на что способен, я им воспользуюсь.

Помню, как в детстве, в Словении смотрел по телевизору Тур де Франс. Я ничего не знал про велоспорт, и кто из гонщиков ехал, но поразился невероятному количеству зрителей по обочинам дороги. Тур де Франс – самая крупная велогонка. И даже просто участвовать в ней – нечто особенное.

Мы подготовимся, чтобы сделать всё возможное для победы на этапах или чтобы взять жёлтую майку. Но обещать я ничего не хочу. Главное, быть в как можно более хорошей форме. Победа на трёх этапах и финиш на подиуме Вуэльты в прошлом году были совершенно неожиданными. Не думаю, что смогу повторить это на Туре.

Я изучил все этапы, каждый из 21 дня Тур де Франс будет важен. Уже первые этапы трудные. Проиграть Тур можно почти в каждый день, но и выиграть тоже. Не думаю, что какой-то день будет особенно трудным, в отличие от других. Будет трудно каждый день гонки.

К тому же будет странно подходить к Туру с таким небольшим количеством гонок в ногах. Но в этой ситуации оказались все».

Хошеан Мачин: «Ару – наш главный лидер, потому что у него большой опыт. Для Погачара на данном этапе карьеры это шаг в неизвестность. Он стартует на гонке, абсолютно не похожей на остальные. Его цель – учиться, посмотреть, насколько высоко он сможет заехать без обязательств».

Аллан Пейпер: «Мы не хотим создавать на него экстремальное давление, но уже сейчас я склонен рассматривать его среди фаворитов гонки. Определённо он сможет бороться за высокий результат в генеральной классификации. Мы ничего не оставим на волю случая: построим вокруг него сильную команду, подготовим к любому возможному сценарию развития гонки».