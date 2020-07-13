Тадей Погачар готовится дебютировать на Тур де Франс

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mavit
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  21-летний велогонщик команды UAE Team Emirates Тадей Погачар, ставший недавно чемпионом Словении в индивидуальной гонке на время, готовится к дебюту на Тур де Франс. В прошлом году на первом в карьере Гранд-туре, Вуэльте Испании, Тадей Погачар финишировал на подиуме и выиграл три этапа.

Тадей Погачар готовится дебютировать на Тур де Франс

 

  Во время видеоконференции Тадей Погачар рассказал, что, прежде всего, хочет получить опыт выступления на Большой Петле.

Менеджер команды UAE Team Emirates Хошеан Мачин (Joxean Fernandez Matxín) в интервью Biciclismo сказал, что капитаном команды на Тур де Франс-2020 будет Фабио Ару, а Тадей Погачар поедет без конкретных задач с одной целью – учиться.

А спортивный директор команды UAE Team Emirates Аллан Пейпер в интервью Het Laatste Nieuws сказал, что считает Тадея Погачара одним из фаворитов Тур де Франс-2020.

  Тадей Погачар: «Прежде всего, я собираюсь учиться. Это будет мой первый Тур де Франс и только второй в карьере Гранд-тур. Но если у меня появится шанс показать, на что  способен, я им воспользуюсь.

  Помню, как в детстве, в Словении смотрел по телевизору Тур де Франс. Я ничего не знал про велоспорт, и кто из гонщиков ехал, но поразился невероятному количеству зрителей по обочинам дороги. Тур де Франс – самая крупная велогонка. И даже просто участвовать в ней – нечто особенное.

  Мы подготовимся, чтобы сделать всё возможное для победы на этапах или чтобы взять жёлтую майку. Но обещать я ничего не хочу. Главное, быть в как можно более хорошей форме. Победа на трёх этапах и финиш на подиуме Вуэльты в прошлом году были совершенно неожиданными. Не думаю, что смогу повторить это на Туре.

 Я изучил все этапы, каждый из 21 дня Тур де Франс будет важен. Уже первые этапы трудные. Проиграть Тур можно почти в каждый день, но и выиграть тоже. Не думаю, что какой-то день будет особенно трудным, в отличие от других. Будет трудно каждый день гонки.

   К тому же будет странно подходить к Туру с таким небольшим количеством гонок в ногах. Но в этой ситуации оказались все».

  Хошеан Мачин: «Ару – наш главный лидер, потому что у него большой опыт. Для Погачара на данном этапе карьеры это шаг в неизвестность. Он стартует на гонке, абсолютно не похожей на остальные. Его цель – учиться, посмотреть, насколько высоко он сможет заехать без обязательств».

  Аллан Пейпер: «Мы не хотим создавать на него экстремальное давление, но уже сейчас я склонен  рассматривать его среди фаворитов гонки. Определённо он сможет бороться за высокий результат в генеральной классификации. Мы ничего не оставим на волю случая: построим вокруг него сильную команду, подготовим к любому возможному сценарию развития гонки».