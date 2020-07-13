Анджей Дуда официально переизбран президентом Польши

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Анджей Дуда официально переизбран президентом Польши

Президент Польши Анджей Дуда

Czarek Sokolowski/AP

Анджей Дуда переизбран президентом Польши на второй строк, заявил глава польского Госизбиркома Сильвестр Марчиняк. Об этом сообщает РИА «Новости».

По результатам обработки всех протоколов, Дуда набрал 51,03% голосов избирателей во втором туре президентских выборов.

Его соперник Рафал Тшасковский, представляющий оппозиционное объединение «Гражданская коалиция», набрал 48,97% голосов.

Второй тур выборов главы государства прошел в Польше 12 июля.

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