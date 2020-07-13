Дудь призвал к «честному и открытому суду» по делу Сафронова

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Журналист Юрий Дудь призвал к «честному и открытому суду» по делу бывшего журналиста, советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, подозреваемого в госизмене. Он написал об этом пост на своей странице в Instagram.

На момент написания заметки пост собрал более 266 тысяч лайков.

«Ивану Сафронову — честного и открытого (а не сверхсекретного, как сейчас) суда. Всем журналистам — свободной работы, а не репрессий», — подписал публикацию Дудь. Он сопроводил пост фотографией с пикета в поддержку журналиста.

Журнлист призвал не воспринимать новости об уголовных делах против журналистов «как чужую проблему». «В большинстве случаев приходят к тем журналистам, для которых люди важнее государства. Значит, это конкретно и ваша проблема. Причем неважно, кто вы: продавец магазина, работник МФЦ или боец Росгвардии», — отметил Дудь.

13 июля полиция начала задерживать участников одиночных пикетов в поддержку Сафронова. Так, журналистка Софья Русова держала в руках плакат со словами «Свободу Ивану Сафронову!», некоторые участники одиночных пикетов надели футболки с такой же надписью. Полиция потребовала от собравшихся у СИЗО разойтись и назвала происходящее несогласованной акцией.

Сафронова задержали 7 июля и арестовали на два месяца. По данным ФСБ, его завербовала в 2012 году чешская спецслужба, и по ее заданию он собрал и передал ее представителю в 2017 году информацию, составляющую гостайну, из корыстных побуждений