СБУ разоблачила сепаратистов на западе Украины

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Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что разоблачила группу сепаратистов в Закарпатской области на западе страны. Подробности в понедельник, 13 июля, приводятся в сообщении на сайте организации.

Действия злоумышленников содержали признаки преступления по статье о посягательстве на территориальную целостность Украины. Один из граждан собирал подписи под петицией об отмене условий Трианонского мирного договора 1920 года, по которому Королевство Венгрия лишилось части современной Закарпатской области. Бюллетени содержали призывы к нарушению территориальной целостности.

Организатор анкетирования стал подозреваемым, ему избрали меру пресечения. Проверяется информация о возможной причастности к антиукраинской деятельности других лиц и организаций.

Выявление и прекращение противоправной деятельности проводилось под процессуальным руководством прокуратуры Закарпатской области.

В 2019 году между Киевом и Будапештом разгорелся скандал. В сети появилось видео из венгерского консульства в Закарпатье, на котором консул раздавал украинцам паспорта и приводил их к присяге на верность Венгрии. Позже выяснилось, что это были не паспорта, а пакет документов для получения гражданства. Украина выслала консула из страны. Будапешт ответил аналогично.