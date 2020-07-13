Заморенную голодом и избитую мужем россиянку отказались принимать в больнице

Фото: Алексей Смагин / «Коммерсантъ»

В Самарской области врачи приняли за алкоголичку россиянку Ольгу Салдину, которую муж несколько месяцев избивал и не кормил, и отказались госпитализировать ее в тяжелом состоянии. Об этом «Таким делам» рассказала сестра пострадавшей Екатерина Заводская.

Она рассказала, что вечером 6 июля получила от родственницы сообщение, что муж, с которым она в браке почти десять лет и имеет двоих общих детей, сильно избил ее и вырвал часть волос. На следующий день Заводская и подруга Салдиной приехали домой к женщине и ужаснулись увиденному: россиянка лежала на диване почти без сознания, на тот момент она весила 35 килограммов и выглядела как скелет, обтянутый кожей. На теле было множество гематом, сломано ребро, ссадины на спине, руках, ногах и голове.

«Он [муж] при любых попытках пойти на кухню и поесть ее избивал. Только дочь украдкой могла принести ей воды и один раз «Доширак». В туалет он ее тоже не пускал», — сказала собеседница издания.

После увиденного подруги вызвали скорую и полицию. Салдину доставили травматологию центральной больницы Жигулевска, но работающие там медработники ужасно обращались с пострадавшей. Они заявили, что от женщины пахнет ацетоном, анализ показал 0,89 промилле в крови. «Потом оказалось, что Оля выпила стакан водки, который ей дал муж. Может, чтобы она лежала и спала. Врачи сказали, что так как от нее пахнет спиртным, то она алкашка, и они не видят оснований для госпитализации», — отметила Заводская.

Потом пациентку отвезли в рентген-кабинет, где медики грубили ей, пока она стонала от боли. В конце ее выкатили в общий коридор и сказали вести домой. Когда сестра возмутилась, Салдиной дали банку для сбора мочи, но она не смогла сдать анализ, попыталась сделать несколько шагов, упала в обморок, и начались судороги. По словам родственницы, на ее крики о помощи никто из персонала не обратил внимания. В итоге она устроила скандал, и только тогда женщине поставили катетер. «Мы провели в приемном покое 3,5 часа. За это время она могла бы умереть», — заметила Заводская.

Госпитализировать пострадавшую удалось только после жалобы в областной Минздрав. Ее поместили в неврологическое отделение. 8 июля состояние россиянки стало критическим, но врачам удалось спасти ее. До сих пор она не может ходить, но чувствует себя немного лучше.

По факту произошедшего в полицию поступило заявление, проводится проверка. Ситуация находится на контроле в прокуратуре.