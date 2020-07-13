Хуснуллин сообщил об увеличении объемов выдачи ипотечных кредитов

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что в текущем году число выданных ипотечных кредитов на 5% превысило прошлогодний показатель, передает РИА «Новости».
По его словам, в апреле объемы выдачи ипотеки упали на 40%. Однако, благодаря оперативным мерам властей, удалось не только остановить падение, но и увеличить показатели выдачи по сравнению с прошлым годом.
Таким образом, как рассказал Хуснуллин, данный показатель по итогам первого полугодия перевыполнили «в физическом выполнении на 5%, а в денежном выражении — на 14%» в сравнении с аналогичным периодом 2019 года.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Путин поручил скорректировать нацпроекты с учетом текущих реалий
— Путин призвал использовать исторический шанс и решить жилищный вопрос
— Стала известна дата окончания программы льготной ипотеки под 6,5%
Источник