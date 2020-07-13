Хуснуллин сообщил об увеличении объемов выдачи ипотечных кредитов

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Вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что в текущем году число выданных ипотечных кредитов на 5% превысило прошлогодний показатель, передает РИА «Новости».

По его словам, в апреле объемы выдачи ипотеки упали на 40%. Однако, благодаря оперативным мерам властей, удалось не только остановить падение, но и увеличить показатели выдачи по сравнению с прошлым годом.

Таким образом, как рассказал Хуснуллин, данный показатель по итогам первого полугодия перевыполнили «в физическом выполнении на 5%, а в денежном выражении — на 14%» в сравнении с аналогичным периодом 2019 года.

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