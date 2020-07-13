Turkish Airlines объявила о возобновлении рейсов в Россию

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Основной турецкий авиаперевозчик Turkish Airlines намерен возобновить авиасообщение с Россией в августе. Об этом сообщается на сайте компании.

С 1 августа Turkish Airlines планирует совершать 14 рейсов в неделю в Москву. Со 2 августа компания начнет летать 5 раз в неделю в Санкт-Петербург.

С 3 августа компания будет совершать 3 и 4 рейса в Казань и Ростов-на-Дону соответственно, а с 5 августа — по 3 рейса в неделю в Сочи и Краснодар.

Однако на сайте компании не указано, на чем основаны эти планы по возобновлению авиасообщения.

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