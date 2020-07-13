​ЦИК представил окончательный список кандидатов на пост президента РТ

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Татарстана представила окончательный список кандидатов на пост президента республики. В него вошли пять человек. Прием документов для выдвижения на пост президента РТ официально завершился 12 июля.

В качестве кандидата от партии «Единая Россия» выдвинут действующий президент Татарстана Рустам Минниханов.

«Справедливая Россия» выдвинула председателя совета регионального отделения партии Альмира Михеева. Региональное отделение партии «Коммунисты России» выдвинуло первого секретаря рескома Альфреда Валиева, а региональная конференция ЛДПР — координатора татарстанского отделения партии Владимира Сурчилова. Региональное отделение Партии Роста выдвинуло председателя регионального отделения данного политического движения в Республике Татарстан Олега Коробченко.

«Прием документов для выдвижения кандидатов на должность президента Республики Татарстан официально завершился 12 июля. Сейчас идет сбор подписей в поддержку выдвижения кандидата. Каждый кандидат в свою поддержку должен собрать 387 подписей депутатов муниципальных образований республики. После предоставления документов в Центральную избирательную комиссию Республики Татарстан будет проведена проверка достоверности сведений, предоставленных кандидатами», — сообщил председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.