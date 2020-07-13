Ученые рассказали о неврологических последствиях коронавируса

Как известно, вирус SARS-CoV-2 оказывает влияние на различные органы. Хоть он не оказывает непосредственного воздействия на мозг, зато может косвенно навредить этому органу.

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Коронавирус может сказаться на центральной нервной системе человека. Об этом рассказали ученые из University College London, которые провели исследование и результаты своей научной работы опубликовали в журнале Brain. Исследователи выяснили, что COVID-19 может сопровождаться острым рассеянным энцефаломиелитом (ОРЭМ), который характеризуется разрушением миелиновых оболочек нервных волокон. Если это заболевание не лечить, то оно может привести к летальному исходу.

В отчете исследователей рассказывается о состоянии 43 пациентов с подтвержденным коронавирусом или с подозрением на него. Все они лечились в National Hospital for Neurology and Neurosurgery в Лондоне.

В ходе изучения этой темы ученые обнаружили 10 случаев переходной энцефалопатии, сопровождающейся делирием (психическим расстройством, для которого характерны бред, галлюцинации, сенестопатии и дезориентация в пространстве и времени). Кроме того, у пациентов были выявлены 12 случаев воспаления головного мозга, восемь случаев инсульта и восемь случаев неврологических заболеваний, в основном синдрома Гийена-Барре.

У девяти из 12 пациентов с воспалением мозга был идентифицирован ОРЭМ. Как отмечают авторы исследования, раньше они наблюдали одного пациента с ОРЭМ в месяц. Но в связи с пандемией этот показатель вырос и теперь они наблюдают как минимум одного человека с таким диагнозом в неделю.

Наряду с этим ученые отмечают, что SARS-CoV-2 не был обнаружен в спинномозговой жидкости. Это говорит о том, что если патоген и был причиной неврологических заболеваний, то на мозг он не влиял. У некоторых пациентов были обнаружены доказательства того, что воспаление мозга вызвано иммунным ответом на заболевание. Но чтобы определить, почему у пациентов развивались такие осложнения, необходимы дальнейшие исследования.

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