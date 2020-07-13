Как выбрать красивый букет: рекомендации

Иногда бывает трудно донести то, что ты хочешь за свой большой день. Может возникнуть недопонимание, если вы и ваш флорист не на одной волне. Вот несколько советов для лучшего опыта во время консультаций с вашим флористом. Вы заслуживаете того, чего хотите в праздничный день, и ваш флорист всегда готов предоставить лучшие варианты. Перейдя по ссылке https://florist.od.ua/bukety можно заказать букет цветов.

Нет двух одинаковых флористов

Точно так же, как нет двух одинаковых цветочных стеблей, так и флористы не одинаковы с точки зрения творческого стиля и производительности. В таком случае важно донести свои идеи до своего флориста. Подготовьте доску настроения, цветовую гамму или тему. Не знаете, какие у вас варианты? Это может быть так же просто, как показать фотографию своей возлюбленной, возлюбленного или родителей.

Если у вас есть приблизительное представление о том, что вы хотите, убедитесь, что у вас есть копия изображения цветов. Если вы не уверены, предоставьте цветовую палитру, которая вам нравится. Слова иногда трудно точно передать. Другой вариант, если вы не знаете, что получить, — это привести примеры того, что ВЫ НЕ ХОТИТЕ. Это исключает вероятность неправильного общения между вами и вашим флористом. Предоставление того, чего вы не хотите, косвенно скажет вашему флористу, чего вы хотите.

Всегда есть альтернатива.

Поймите, что некоторые цветы являются сезонными. Поговорите со своим флористом, чтобы узнать, что цветет. Флористы понимают, что некоторые люди могут иметь четкое представление о том, что они хотели бы для букета. И они делают все возможное, чтобы сделать букет. Но они не можем изменить времена года. Но не волнуйтесь, если ваш выбор цветов не расцветает вовремя мероприятия, есть много похожих цветов. Будьте открыты для вариантов! Иногда они могут быть лучше, чем первоначальный запрос.

Размер и букет

Размер букета так же важен, как и цветы, которые вы выбираете. Вы не хотите, чтобы букет утопил платье вашей возлюбленной. Простой маленький букет может подчеркнуть гламурное платье на маленькой девушке. Каскадный букет может быть идеальным для более высокой девушки.