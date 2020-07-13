В Казахстане растет число смертей от загадочной пневмонии: их больше чем от COVID-19

В Казахстане начала распространяться загадочная пневмония. Всего за неделю, с 29 июня по 5 июля, было зарегистрировано больше 32000 случаев заражения. 450 человек в результате умерли, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.Главный эпидемиолог CDC Китая предположил, что на самом деле это может оказаться коронавирус. Стоит отметить, что по официальным данным в Казахстане чуть больше 53 тысяч случаев заражения коронавирусом и около 300 летальных исходов. Одновременно с этим в сети начали появляться фотографии с очередями перед моргами людей, которые пришли забирать тела своих родственников.Азар Гиният, который занимает должность заместителя министра здравоохранения, говорит о том, что в больницу попало около 28 тысяч человек больных пневмонией и которые имеют отрицательный тест на коронавирус. При этом профессор Лоуренс Янг считает, что скорее всего, практически все зарегистрированные случаи пневмонии можно отнести к Covid-19. Он также добавил, что нужно немедленно изучить новый вид пневмонии, чтобы определить ее отношение к коронавирусу или же опровергнуть данную версию. Уже поступили предупреждения о том, что смертность от этого заболевания намного выше, чем от коронавируса. На данный момент специалисты проводят исследования для того, чтобы определить вирус, но пока что никаких результатов получить не удалось.Свое беспокойство начал выражать и президент Казахстана, ведь ситуация находится в критическом состоянии. Если сравнивать с прошлым годом, то показатели заражения людей пневмонией увеличились более, чем на 55%.Стоит отметить, что недавно Казахстан оказался на третьем месте по количеству зараженных коронавирусом. За последние сутки количество больных также стремительно увеличилось, особенно если сравнивать с предыдущими показателями.