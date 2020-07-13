В Исландии не прекращаются землетрясения: за 3 недели произошло уже около 10 тысяч подземных толчков

19 июня в Исландии началась огромная серия землетрясений. За три недели специалистам удалось зафиксировать примерно 10 тысяч подземных толчков, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM. Эксперты говорят, что за последние 50 лет эта серия толчков самая большая. Землетрясения возникли в области разлома Тьерна, расположенного в северной части страны. При этом специалисты не могут на данный момент сказать, что же именно стало причиной их возникновения. Многие жители считают, что это в скором времени может привести к ужасной катастрофе. На сегодняшний день землетрясения продолжаются. Три толчка со всех зарегистрированных имели силу более 5 баллов. Самое сильное землетрясение достигало отметки в 5,8 балла. ИМО оставило заявление о том, что сейсмическая активность не утихает и есть большая вероятность того, что в скором времени произойдет еще несколько сильных землетрясений. Стоит отметить, что некоторые из толчков были хорошо ощутимы даже в Рейкьявике. Кристин Йонсдоттир ранее говорила о том, что данная серия толчков стала самой крупной за последние как минимум 40 лет. При этом эксперты не могут даже предположить, когда землетрясения закончатся. Интересным есть то, что за пару часов может произойти несколько сотен толчков, а затем на некоторое время все затихает. Последний раз подобное наблюдалось в 2012 году. Тогда серия землетрясений длилась на протяжении нескольких недель. Исландия находится на границе тектонических плит. Специалисты рассказывают о том, что на сегодняшний день страна раскололась на две части из-за того, что североамериканская плита начала двигаться в сторону запада. В области разлома Тьерна напряжение может возникать только в том случае, если плиты начали двигаться в противоположных направлениях. Ранее поступали заявления о том, что одной из причин этой серии землетрясений может быть геотермальная активность в данном регионе.