Фермеры во Франции в шоке: на их появился рисунок в виде «Креста Тамплиеров»

На одном из полей во Франции обнаружили странный круг. Его описали, как «ужас» семьи, которая владеет этим полем, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM. «Крест Тамплиеров» был найден 5 июля. Нашел его Николя Бенуа, отцу которого принадлежит земля. Сначала мужчина заметил, что на земле валяются початки кукурузы. В своем интервью Николя рассказал, что он в шоке и раньше никогда не видел на полях таких странных кругов. Подобное, по его мнению, можно отнести к вандализму. На протяжении долгого времени круги регулярно появляются в разных странах Европы. Особенно часто подобное начало встречаться с 60 годов прошлого столетия. Они начали обсуждаться в СМИ в конце 20 столетия. Стоит отметить, что до сегодняшнего дня никто не знает о том, как именно происходит образование этих загадочных кругов. Последний обнаруженный круг изображает крест внутри еще двух кругов меньшего размера. Бенуа уверен, что он напоминает крест, который раньше использовался тамплиерами. При этом есть некоторые общие черты с Железным крестом, который был символом нацистской Германии во времена Первой мировой войны. Чтобы увидеть это необычное явление, в поездку отправились многие люди. Учительница в прошлом Женевьева Пике заявила, что она ощущает в этом месте невероятную энергию. Она уверена, что круг был сделан каким-то более высоким интеллектом. Николя Бенуа в свою очередь не считает, что в этом может быть замешан высокий интеллект. Мужчина считает сумасшедшими тех людей, которые считают, что в этом месте из земли вытекает мощная энергия, способна избавлять от разного рода заболеваний. За последние семь дней на ферму приехали тысячи людей. Они сделали множество фотографий, чтобы утолить свой интерес. Стоит отметить, что данный круг уничтожил около 300 квадратных метров кукурузы. Бенуа добавил, что происходящее – это самый настоящий ужас, особенно для их семьи. Конечно, круги – это очень красиво и необычно, но не для них.