​Набиуллина отреагировала на разговоры о деноминации рубля

Центробанк РФ не рассматривает возможность деноминации, то есть изменения нарицательной (официально объявленной) стоимости рублевых купюр. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Заявления о возможной деноминации попросила прокомментировать председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. «Один вопрос я бы все-таки хотела задать вам, Эльвира Сахипзадовна. Считаю, что это абсолютная провокация каких-то недобросовестных людей, и тем не менее. Сейчас очень активно в обществе, в сетях обсуждается вопрос возможной деноминации. Это, конечно, очень тревожит людей, тревожит бизнес», — сказала спикер верхней палаты парламента.

«Никаких деноминаций, каких-то денежных реформ мы никогда не рассматривали. У нас в порядке все и с номиналами, и с рядом, с набором банкнот. И никаких причин что-то здесь менять нет. Люди всегда могут воспользоваться и наличными, и своими средствами в банках. Никаких ограничений, никаких изменений мы не рассматриваем, не планируем», — заверила председатель ЦБ.

С идеей деноминации российской валюты в 100 раз ранее выступил известный российский аналитик, руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев. По мнению эксперта, со времен последней деноминации в 1998 году рубль достаточно обесценился, чтобы можно было провести новую.