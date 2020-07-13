Майкл Сторер отправлен домой из тренировочного лагеря велокоманды Sunweb

23-летний австралийский велогонщик велокоманды Sunweb Майкл Сторер (Michael Storer) был отправлен домой с тренировочного сбора, который проходит в Австрии, на горнолыжном курорте Кютай (Kühtai).

Из-за пандемии коронавируса команда ввела строгие правила, в том числе запрет покидать отель. Но, несмотря на это, Сторер ушёл из отеля за покупками.

Пресс-секретарь команды Sunweb в интервью Wielerflits сказал: «В нашем тренировочном лагере мы ввели очень строгие меры безопасности. Мы хотим свести к минимуму общение с внешним миром, чтобы уменьшить риск инфицирования».

Гонщики команды в тренировочном лагере разделены на группы, включающие и персонал. Группам не позволяется контактировать ни во время переездов, ни во время работы в лагере.