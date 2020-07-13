Алтайскому сельчанину вынесли приговор обесточивание нескольких районов накануне Нового года

Чемальский районный суд признал местного жителя виновным в приведение в негодность объектов жизнеобеспечения. Мужчина ради забавы вывел из строя электросети в нескольких районах Республики Алтай. В итоге ему назначили обязательные работы, сообщает прокуратура региона.

По данным ведомства, инцидент случился 30 декабря прошлого года. Находясь в урочище Чепош, подсудимый из огнестрельного нарезного оружия умышленно повредил более 30 изоляторов линии электропередач ВЛ-110 кВ Манжерок – Чепош. Это привело к тому, что электроснабжение было отключено в нескольких районах Республики Алтай и части Горно-Алтайска.

Суд посчитал доказанным, что данные преступные действия явились результатом грубого нарушения общественного порядка, выражающего явное неуважение к обществу, совершены без какого-либо повода, то есть из хулиганских побуждений. В результате ему назначили наказание в виде 160 часов обязательных работ. Приговор пока не вступил в законную силу.

Напомним, что согласно УК РФ, за данное преступление мужчине грозил штраф от 100 до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок до двух лет, либо принудительные работы на срок до трех лет, либо лишение свободы на тот же срок.