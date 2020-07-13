Опубликовано видео страшного пожара на химпредприятии в Самарской области

В Самаре на площади 2000 кв. м горит склад лакокрасочных материалов. В здании уже рухнула кровля.

В Самаре 13 июля запылал склад с лакокрасочными материалами на Профильной улице. Очевидцы публикуют видео чудовищного пожара.

По словам специалистов, площадь распространения огня достигла 2500 квадратных метров. Из-за высокой температуры рухнула кровля.

Гигантский столб дыма виден даже из соседнего Новокуйбышевска, который находится в 30 км от Самары. Об этом сообщают в соцсетях местные жители.

Сейчас на месте ЧП работают спасатели из местного отделения МЧС. Для ликвидации возгорания привлечено уже почти 200 человек. Спасатели решили задействовать пожарный катер и вертолет.

Пока сведений о погибших или раненых не поступало. Специалисты принимают все меры для ликвидации огня. Причина происшествия пока не известна. Интересно, что этот же склад уже горел 5 марта.

Напомним, что в середине мая 2020 года при пожаре в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге погибли пять пациентов с коронавирусом я тяжелом состоянии. Причиной возгорания стал аппарат ИВЛ.

А в апреле запылала исправительная колония в Иркутской области – заключенные устроили бунт и поджоги. Также в апреле страшные лесные пожары начались близ Чернобыльской АЭС.