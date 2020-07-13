Количество новых инфицированных в Турции продолжает держаться на высоком уровне

Об этом сообщил 12 июля министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа.

При этом общее число выявленных случаев заболевания в республике составило 212 тыс. 993.

Кроме того, 1 тыс. 298 пациентов вылечились за последние сутки, таким образом количество выздоровевших составило 194 тыс. 515.

Вместе с тем за последние 24 часа в Турции провели 45 тыс. 232 теста, а их общее число достигло 3 млн 975 тыс. 455.

В то же время 1 тыс. 209 пациентов находятся в отделениях интенсивной терапии, а также 409 интубированы.