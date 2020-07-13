Сдержит НАТО: на что способен модернизированный «Адмирал Нахимов»

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Юрий Кавер/РИА «Новости»

Модернизированный российский тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» сможет сдержать флот НАТО, считают военные эксперты. По их мнению, особую мощь кораблю придадут гиперзвуковые ракеты, которые будут стоять на вооружении «Адмирала Нахимова». Крейсер прослужил на флоте 15 лет — до 1999 года, когда его начали ремонтировать.

После глубокой модернизации российский тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» проекта 1144 «Орлан» сможет в одиночку сдержать флот НАТО, пишут РИА «Новости».

««Нахимов» эффективно прикроет страну с океанских направлений. Он готов топить крупные надводные цели за тысячу километров — всего один корабль изменит стратегическую обстановку в каком угодно регионе мира. Это очень важно в условиях новой гонки вооружений, развязываемой США», — сказал агентству председатель Общероссийского движения поддержки флота капитан 1-го ранга Михаил Ненашев.

В свою очередь, бывший командующий Северным флотом адмирал Вячеслав Попов выразил уверенность, что «Адмирал Нахимов» окажется самым современным кораблем с точки зрения ударного оружия, радиотехнических средств и противовоздушной обороны.

По его мнению, для «восстановления паритета» с США Москве нужны четыре таких корабля.

Тяжелые атомные ракетные крейсеры проекта 1144 «Орлан» начали разрабатывать в СССР еще 1960-е годы. Головной корабль заложили в 1973 году, а сдали флоту в 1980-м. «Орланы» — это единственные в составе ВМФ России надводные корабли с атомной энергетической установкой. Их считают крупнейшими морскими боевыми платформами в мире — больше них только авианосцы.

В строю на сегодняшний день есть только крейсер «Петр Великий». Он отправится на модернизацию после завершения работ на «Адмирале Нахимове». При этом «Адмирал Ушаков» и «Адмирал Лазарев», скорее всего, будут утилизированы.

«Адмирал Нахимов» на данный момент находится в сухом доке Северного машиностроительного предприятия в Северодвинске. Крейсер встал на ремонт в 1999 году, он прослужил на флоте около 15 лет.

Планируется, что корабль выйдет на заводские испытания уже в текущем году. Как подчеркнули в Минобороны, после модернизации он, по сути, превратится в новый корабль: в нем кардинально обновят системы жизнеобеспечения, радиотехническое оборудование и корабельную энергетику.

В том числе на крейсере заменят устаревшее ракетное и артиллерийское вооружение на современные образцы.

Крейсер одним из первых кораблей ВМФ России получит гиперзвуковые ракеты. Как сообщал в начале мая заместитель министра обороны России Алексей Криворучко, корабль станет самой мощной боевой единицей в ВМФ, на нем будет современное высокоточное оружие большой дальности.

По словам Михаила Ненашева, если «Адмирал Нахимов» будет вооружен гиперзвуковыми ракетами «Циркон», то он станет «кораблем особого геополитического значения».

Эти ракеты летят к цели в девять раз быстрее звука, что делает их неуязвимыми для любой системы противовоздушной обороны. Как утверждают военные, перехватить «Циркон» практически невозможно. Боеприпас летит на высоте несколько десятков км на расстояние около 1 тыс. км. При этом оружие постоянно меняет траекторию и маневрирует. Его боевая часть относительно небольшая: она составляет 200 кг.

Разработкой «Циркона» (или 3M22) занимается ОАО «ВПК «НПО машиностроения». Кодовое обозначение оружия по классификации НАТО — SS-N-33. На маршевом участке ракета летит на высоте 30-40 км, где сопротивление воздуха небольшое. Такая высота полета позволяет значительно увеличить дальность и скорость ракеты. Предположительно, это оружие сможет заменить тяжелую противокорабельную ракету П-700 «Гранит». «Циркон» впервые был представлен президентом России Владимиром Путиным 20 февраля в послании Федеральному собранию.

Военные эксперты считают, что комплекс «Циркон» в несколько раз повысит боевые возможности не только крейсера «Адмирал Нахимов», но и всего флота.

В октябре прошлого года американский журнал Military Watch признал «Адмирал Нахимов» самым опасным военным кораблем России.

«Способность крейсера угрожать ключевым вражеским объектам гиперзвуковыми ракетами на экстремальных расстояниях в 400 км для самолета и 1 тыс. км для кораблей делает его, возможно, самым опасным военным кораблем из стоящих на вооружении ВМФ России», — указано в материале.

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