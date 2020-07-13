Перехват: российская ПВО сбила два беспилотника боевиков в Сирии

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Зенитно-ракетный комплекс С-400 и самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1» на авиабазе Хмеймим в Сирии, ноябрь 2015 года

Дмитрий Виноградов/РИА «Новости»

Российская ПВО сбила два дрона, с помощью которых боевики пытались атаковать авиабазу Хмеймим в Сирии. В результате атаки никто не пострадал, материального ущерба военные РФ также не понесли. Атака была предпринята с северо-востока — боевики запускают беспилотники практически ежемесячно.

Противовоздушная оборона военной базы РФ в Хмеймиме перехватила и уничтожила два ударных беспилотника боевиков. Как сообщает РИА «Новости», в российском Министерстве иностранных дел назвали это нападение террористической атакой.

«С террористами никакого замирения быть не может», — заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. Приоритет, по его словам — безопасность российских военнослужащих и гражданских, которые находятся в Сирии по согласованию с Дамаском.

Пострадавших в результате атаки беспилотников нет, материального ущерба также не причинено. Средства ПВО авиабазы уничтожили цели в пяти километрах от своих рубежей.

Дроны боевиков приближались к Хмеймиму с северо-востока.

В конце июня произошла еще одна атака боевиков на российскую авиабазу. Совместно с сирийской ПВО были сбиты два БПЛА, пытавшиеся долететь до Хмеймима. Жертв в результате нападения не было, авиабаза продолжила работать в штатном режиме.

В феврале экстренную посадку на Хмеймиме совершил пассажирский Airbus A320. Самолет чудом избежал попадания израильской ракеты, а после прекращения ракетных ударов Израиля вылетел в направлении международного аэропорта Дамаска. Благодаря реакции диспетчеров самолет успели увести из зоны поражения и направили на аэродром российской военной базы.

В конце прошлого декабря сирийские боевики также атаковали авиабазу Хмеймим с помощью беспилотников. Удар был отражен ПВО авиабазы, в том числе самоходным зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С1». Позже сообщалось, что

наводкой БПЛА занимались служащие военно-воздушных сил США, поскольку линия фронта, на которой расположены террористы, находится слишком далеко от баз. Американская сторона обвинения отвергла.

Кроме того, в мае 2018 года на Хмеймиме произошла катастрофа транспортного самолета Ан-26, совершавшего челночный перелет из Хмеймима на авиабазу Кувейрас и обратно — без техосмотра в промежуточной точке. По уточненным данным, в авиакатастрофе транспортного самолета Ан-26 возле авиабазы Хмеймим погибли 39 человек. По данным Минобороны России, кроме прапорщиков, солдат и сержантов контрактной службы жертвами стали 26 офицеров и генерал-майор. На борту находились шесть членов экипажа, военные летчики.

При заходе на посадку самолет начало уводить в сторону, он упал и загорелся на апельсиновых плантациях возле Хмеймима. Очевидцы сообщают, что пилот «уводил самолет в сторону от застройки».

В 2014 году без согласия Дамаска и одобрения со стороны ООН началась военная интервенция в Сирию со стороны США и их союзников. Американские войска проводят в регионе свою операцию против «Исламского государства» (организация запрещена в России) и поддерживают «умеренных», требуя сменить в Сирии власть.

Россия, в свою очередь, по приглашению главы страны Башара Асада с 2015 года проводила операцию Воздушно-космических сил в сотрудничестве с правительственными войсками. В 2017 году президент России Владимир Путин прилетел на Хмеймим и объявил перед военнослужащими Вооруженных сил России о разгроме исламистов и начале вывода российских подразделений.

Тем не менее, боевики различных террористических группировок по-прежнему продолжают нападать на российских военных, расквартированных в Хмеймиме. Очередное нападение произошло в конце июня 2018 года — два БПЛА пытались атаковать базу, но были сбиты на дальних подступах.

За три года военной кампании РФ в Сирии безвозвратные потери Вооруженных сил составили 112 человек, сообщил в сентябре 2018 года председатель комитета Совета Федерации по обороне Виктор Бондарев. Он добавил, что

«Россия научилась воевать и побеждать малой кровью».

Для сравнения сенатор напомнил число потерь ВС СССР в Афганистане, где за первые три года войны погибли 4,8 тыс. военнослужащих, были потеряны около 60 танков, не меньше 400 БТР, БМП, БРМД, а также 15 самолетов и 97 вертолетов.

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