Прогорит до ватерлинии: 21 человек пострадал при пожаре на корабле США

Прослушать новость

Остановить прослушивание

close

Во время пожара на борту Bonhomme Richard в Сан-Диего, США, 12 июля 2020 года

Во время пожара на борту Bonhomme Richard в Сан-Диего, США, 12 июля 2020 года

U.S. Navy/Reuters

Число пострадавших при пожаре на десантном корабле ВМС США USS Bonhomme Richard увеличилось до 21, сообщили в командовании. Возгорание на судне произошло накануне. На тот момент на борту находились 160 человек, всех их эвакуировали. Огонь тушат две пожарные команды, но есть предположение, что устранить его удастся только через несколько дней.

При пожаре на американском десантном корабле USS Bonhomme Richard в штате Калифорния пострадал 21 человек, сообщило в Twitter командование надводными силами ВМС США.

«17 моряков и четверо гражданских лиц проходят лечение в местной больнице от не угрожающих жизни ранений», — указано в сообщении. Как уточнили в ВМС, для тушения пожара мобилизовали все возможные средства.

На данный момент на борту корабля находятся две пожарные команды, они пытаются добраться до очага возгорания.

Фоторепортаж: Боном Ричард в огне: взрыв и пожар на десантном корабле в США

close

Посмотреть весь фоторепортаж

в разделе «ФОТО»

Пожар на USS Bonhomme Richard, который находится на военно-морской базе в Сан-Диего, вспыхнул 12 июля, сообщала пожарная служба города на своей странице в Twitter. Пожар начался около 8:30 по местному времени. На тот момент на борту были 160 членов команды, всех их эвакуировали, сообщило командование. В тушении огня принимали участие местные пожарные, а также команды военно-морской базы и корабля, отметили в командовании надводными силами ВМС. Незадолго до возгорания на Bonhomme Richard проводились технические работы.

Как уточнило в Twitter управление надводных сил Тихоокеанского флота США, пришвартованные поблизости от Bonhomme Richard корабли отведены на безопасное расстояние.

По информации американской газеты The New York Times, после начала пожара на судне прогремел взрыв. Официально причины возгорания и взрыва на данный момент не сообщаются, отметили в издании.

При этом представитель командования Тихоокеанского флота США контр-адмирал Филип Собек заверил, что пожар на корабле произошел не в результате взрыва. «По предварительным данным, взрыв произошел из-за повышения температуры [на корабле] в результате пожара… Причины возгорания выясняет следствие», — сказал он в ходе пресс-конференции.

Собек уточнил, что пожар начался на нижней грузовой палубе. По его словам, состояние пострадавших в результате происшествия оценивается как стабильное. «В основном, их травмы связаны с отравлением продуктами горения», — отметил контр-адмирал.

По словам американского военного, на борту корабля находится около 1 млн галлонов топлива (более 3,7 тыс. т), и пожарные пытаются не допустить его возгорания.

Позже отдел пожарно-спасательной службы Сан-Диего (SDFD) опубликовал в Twitter видео с места пожара на военно-морской базе. Из-за клубов серого дыма сам корабль на кадрах практически невозможно рассмотреть.

USS Bonhomme Richard — это универсальный десантный корабль класса Wasp. Его приняли на службу в ВМС США в 1998 году. В составе его команды 102 офицера и более 1 тыс. моряков. Длина судна составляет более 250 м, а водоизмещение — более 28 тыс. т. Корабль оснащен зенитно-ракетными установками и взлетной палубой. Помимо военных, судно может перевозить вертолеты, катера и транспортные средства-амфибии.

Как сообщила телекомпания CNN со ссылкой на главу городской пожарно-спасательной службы Колина Стоуэлла, пожар на борту Bonhomme Richard может продолжаться в течение нескольких дней.

По его словам, существует вероятность, что пламя не удастся потушить, пока корабль не прогорит изнутри до ватерлинии.

Глава городской пожарно-спасательной службы отметил, что возгорание могло возникнуть на стапель-палубе, которая предназначена для погрузки, перевозки и спуска на воду катеров. На палубах универсальных десантных кораблей типа Wasp, к которым относится Bonhomme Richard, могут размещать вертолеты, катера и боевые машины десанта.

Источник