Путин и Эрдоган обсудили перспективы возобновления туризма

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Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Москве, 5…

РИА «Новости»

Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора затронули тему возобновления туристических обменов, сообщает пресс-служба Кремля.

Президенты обменялись мнениями по поводу «перспективы возобновления туристических обменов по мере улучшения санитарно-эпидемиологической ситуации».

Отмечается, что Путин выразил признательность Эрдогану в связи с готовностью турецких партнеров оказать помощь ряду российских регионов в борьбе с COVID-19.

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