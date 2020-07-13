Путин обсудил с Эрдоганом статус храма Святой Софии в Стамбуле

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Алексей Никольский/РИА «Новости»

Президенты Турции и России Тайип Эрдоган и Владимир Путин провели телефонный разговор. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Так, российский лидер обратил внимание турецкого коллеги на вызванный решением изменить статус Святой Софии сильный резонанс в России.

Кроме того, главы государств обсудили вопросы экономического сотрудничества, а также ситуации в Сирии и Ливии.

Также Путин и Эрдоган поговорили о расширении двусторонних отношений и о совместной борьбе против коронавируса.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о присвоении статуса мечети собору Святой Софии, упразднив соответствующее решение турецких властей 1934 года.

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