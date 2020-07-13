Путин рассказал Хуснуллину об историческом шансе России: «Нужно не упустить!»

У России появился исторический шанс кардинальным образом решить жилищный вопрос. Этот шанс нельзя упустить, заявил президент России Владимир Путин, обращаясь к вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину.

В ходе совещания по нацпроектам Хуснуллин доложил, что ключевым фактором для покупки жилья являются доходы населения.

«И то, что мы видим по прогнозу минэкономразвития, что к 2022 году только восстановим наши доходы, является несколько сдерживающим фактором. Но в то же время, Владимир Владимирович, второй ключевой фактор, влияющий на этот показатель, — ипотека. И вот простой пример: в апреле мы по объемам выдачи ипотеки упали на 40 процентов, но оперативно приняли решение о поддержке строительства и ипотеки. В результате по итогам этого полугодия мы уже перевыполнили показатель прошлого года в физическом выполнении на 5 процентов, а в денежном выражении — на 14 процентов», — сказал зампредседателя правительства РФ.

Он отметил, что таким образом в экономику пришло 1 трлн 440 млрд рублей и это позволило спасти строительную отрасль от остановки. По мнению вице-премьера, ключевой вопрос — продление мер поддержки в плане ипотеки.

«Что касается жилищного строительства. Конечно, вы абсолютно правы, нужно все сопоставлять с ростом покупательской способности граждан. Это вообще наша многоплановая задача. <…> Но есть и другая сторона этой медали, а именно: необходимость снижения издержек и как результат — уменьшение стоимости жилья. Вот вы сказали, что деньги есть. Меня это радует, с одной стороны, а с другой, немножко настораживает. Мы не должны, как сеятель, туда эти деньги насыпать, не понимая, какова отдача от таких вложений», — предостерег Путин.

«У нас есть исторический шанс в обозримые сроки, абсолютно понятные, может быть, впервые за всю историю России кардинально решить жилищный вопрос. Нужно не упустить данный шанс, над подобным нужно настойчиво работать. Это одно из фундаментальных условий нормальной жизни человека и российской семьи. Поэтому я прошу правительство в целом и вас как человека, который отвечает за эту сферу деятельности, уделить этому направлению особое внимание. Повторяю, шанс есть», — добавил президент РФ.