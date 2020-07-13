Сезон стартует в августе. Велогонщики обязуются соблюдать принцип «пузыря»

PHOTO CREDIT: LaPresse — Ferrari / Paolone

Многие страны постепенно снимают ограничения, поэтому Международный союз велосипедистов готовится возобновить сезон. Правда, пока разрешены лишь тренировки. Полноценный старт сезона намечен на август. Ранее в марте сезон был приостановлен из-за пандемии коронавируса. На странице betonmobile можно посмотреть календарь пропущенных и отмененных этапов.

Рестарт сезона намечен на первое августа. Первая после перерыва гонка пройдет в Италии – это будет однодневная классическая велогонка «Страде Бьянке». Последний месяц лета будет плотно забит гонками. Через четыре дня после этапа в Италии стартует «Тур Польши», который пройдет с пятого по девятое августа. Параллельно с этой гонкой состоится классика — Монумент велоспорта «Милан – Сан-Ремо» (восьмого августа). После этого идут гонки «Критериум Дофине», запланированная на период с двенадцатого по шестнадцатое августа, и «Джиро ди Ломбардия», которая пройдет пятнадцатого августа. Завершится месяце двумя важными гонками. Это «Бретань Классик» (двадцать пятое августа) и легендарный «Тур де Франс», стартующий через четыре дня.

Представители Международного союза велосипедистов также опубликовали требования к безопасности по проведению гонок в условиях пандемии коронавируса. От велосипедистов потребуется соблюдать социальную дистанцию, находиться на расстоянии друг от друга, от других участников пелотона и зрителей. Каждая команда на время гонки должна организовать собственный «пузырь», куда будут иметь доступ только члены команды. Подобные «пузыри» будут формироваться и во время гонки, чтобы сохранять дистанцию со зрителями и журналистами.

Важным требованием является сдача тестов на коронавирус и соблюдение принципа «пузыря» при размещении в отелях и во время поездок. Во время самих гонок велосипедисты будут находиться под постоянным контролем медицинских работников. Если у кого-то из участников соревнования обнаружат коронавирус, тогда к нему будут применены меры, действующие на территории страны, принимающей соревнования. Ведущие СМИ, которые публикуют прогнозы на спорт от аналитиков, уверены, что такие ограничения не скажутся на зрелищности этого вида спорта.

Тем временем, во время пандемии антидопинговые агентства не сидели без дела. В частности, в июне Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) объявило о том, что возобновляет допинг-тестирование спортсменов. Не исключено, что начавшееся тестирование может принести неприятные результаты для некоторых спортсменов.