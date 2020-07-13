Семья погибшего в ДТП с Ефремовым получает доход от участия в телешоу

Родственники Сергея Захарова — погибшего в ДТП с актером Михаилом Ефремовым — получают за участие в ток-шоу по 350 тысяч рублей за передачу. Об этом заявил кинопродюсер Марк Рудинштейн.

«Да, по 350 тысяч […]это как раз нормальный порядок цен для телевизионщиков. Обычно на ток-шоу платят миллион за большого героя. А тут просто миллион разбили на всех родственников. Я слава Богу „собаку съел“ на этих ток-шоу, знаю их закулисье», — объяснил продюсер.

Кинопродюсер отметил, что не осуждает родственников погибшего за это, ведь они остались без кормильца. «Ну, а, то, что они ходят по этим программам, я их не осуждаю. Для них с паршивой овцы хоть шерсти клок», — отметил он. По его мнению, суд обяжет Ефремова выплатить семье Захаровых приличную компенсацию.

Вечером 8 июля Михаил Ефремов выехал на встречную полосу в центре Москвы и протаранил мини-фургон Lada, водитель которого скончался в больнице от полученных травм. Экспертиза установила, что в момент аварии актер был пьян, в его крови обнаружены следы наркотиков.

Друзья и коллеги Ефремова пытаются добиться смягчения его наказания. Однако большинство экспертов сходятся во мнении, что он должен получить реальный срок. Как заявил журналист и телеведущий Владимир Соловьев, защищая Ефремова, мы «возвращаемся в средневековье».