Крупнейшую плотину «Три ущелья» в Китае вот-вот может прорвать: под угрозой миллионы жизней и несколько АЭС

Ван Вэйлуо, ученый-гидролог, уверен, что в скором времени может случиться катастрофа, которая унесет миллионы жизней. Мужчина опасается, что в ближайшее время может прорвать плотину «Три ущелья», а она является самой крупной в мире, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.Конструкция на реке Янцзы находится на грани разрушения. Угроза имеется также для нескольких АЭС, которые расположены внизу по течению. Власти осознают всю опасность сложившейся ситуации, поэтому начали эвакуацию граждан. Пока что свои дома покинули 7300 жителей близ лежащих домов.Обострение ситуации на плотине произошло вследствие сильнейших ливней, которые продолжались на протяжении недель. Работники несколько раз сливали воду, однако она быстро восполнялась. По данным властей, сейчас плотине почти ничего не угрожает. Впрочем, мы знаем, что доверять им нельзя. Гидролог Вэйлуо отмечает, что над проектированием, строительством и проверкой качества работали одни и те же люди. Это в корне неправильно, поскольку в таком случае риски крушения увеличиваются в разы. По словам ученого, плотина не способна сдерживать паводковые воды из-за экономии на материалах во время строительства: был использован некачественный бетон, который уже дал серьезные трещины в нескольких местах.Непогода стала причиной повышения уровня воды в 148 реках. Основной удар приходится на плотину. Накаляет обстановку факт, что внизу по течению Янцзы находится 66 АЭС, из которых несколько точно будут разрушены. Последствия катастрофы сложно представить. Проект по строительству плотины, стоит отметить, изначально имел недочеты, однако его решили реализовать. Теперь расплачиваться за халатность инженеров и архитекторов придется обычным людям.