Раскрыты подробности об iPhone 12

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Смартфоны линейки iPhone 12 получат минимум четыре гигабайта оперативной памяти. Такие подробности раскрыло издание MacRumors со ссылкой на инсайдеров и аналитиков рынка.

Инсайдер под ником L0vetodream заявил в своем Twitter, что базовые аппараты серии выйдут с четырьмя гигабайтами оперативной памяти, более дорогие модели — Pro и Pro Max — будут иметь шесть гигабайт ОЗУ. Издание уточняет, что L0vetodream оказался одним из точно раскрывших подробности вышедшего в апреле iPhone SE блогеров.

Журналисты подчеркнули, что аналитики Barclays и UBS также считают, что новые модели будут иметь отличающуюся емкость оперативной памяти. В частности, модели iPhone 12 с дисплеями на 5,4 и 6,1 дюйма получат четыре гигабайт ОЗУ, а топовые версии устройств с экранами на 6,1 и 6,7 дюйма выйдут с шестью гигабайтами оперативной памяти. Всего Apple выпустит четыре смартфона.

Ранее аналитик Джефф Пу (Jeff Pu) заявил, что новые смартфоны Apple станут дороже, чем девайсы актуального поколения. Стоимость базовой модели iPhone 12 начнется с 749 долларов, тогда как стартовый iPhone 11 был оценен в 699 долларов. Специалист полагает, что удорожание связано с внедрением 5G-технологий и использование OLED-матриц в гаджетах.