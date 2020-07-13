В фармкомпании объяснили резкий рост цен на анальгин

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Пресс-служба РФПИ

Цены на анальгин за первые шесть месяцев текущего года выросли по причине удорожания импортных компонентов, заявили РИА «Новости» в новосибирской компании-производителе препарата Renewal.

«Среднее подорожание упаковки таблеток «Анальгин» 500 мг от Renewal («ПФК Обновление») составило 16,5% за период первого полугодия 2020 года по сравнению с первым полугодием 2019 года. Это не связано с пандемией, причина в удорожании импортируемой составляющей продукции», — заявили в компании.

Ранее «Известия» сообщали, что в среднем по России цена на популярное обезболивающее выросла в среднем на 25%, а в отдельных компаниях этот показатель доходил до 38%.

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