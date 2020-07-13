Алтайский край занял второе место числу душевнобольных депрессивной диаграмме России

В 2019 году самый высокий показатель распространенности психических расстройств и расстройств поведения (шизофрения, умственная отсталость и др.) в России был зафиксирован не в Алтайском крае, как это было несколько лет подряд, а на Чукотке. Там зарегистрировали 9922,9 случая на 100 тысяч населения. Об этом свидетельствуют данные Минздрава России, которые есть в распоряжении RT. Тем не менее, второе место на «карте безумия» заслуженно досталось Алтайскому краю с показателем 6638,6 случая на 100 тысяч населения. Отметим, что за год эта цифра в регионе значительно выросла.

По данным источника, за двумя регионами-лидерами следуют Еврейская АО (6214,6), Курганская (5974,2) и Сахалинская (5788,4) области. Также относительно высокий уровень распространенности психических расстройств был отмечен в Ямало-Ненецком (5696,3) и Ненецком (5535,1) автономных округах. Схожие показатели зафиксированы в Кировской и Орловской областях — 5434,5 и 5434,2 случая соответственно. Замыкает десятку регионов с наибольшими показателями Тверская область — 5399,7 случая на 100 тысяч населения.

При этом самый низкий уровень количества душевнобольных Минздрав фиксирует в Чечне (1411,9 случая на 100 тысяч населения), Москве (2022,5), Ингушетии (2067,8), Севастополе (2313,3) и Северной Осетии (2454,5). Кроме того, относительно невысокий уровень распространенности психических недугов отмечен в Кабардино-Балкарии (2482,5), Самарской области (2914) и ХМАО (3052,1). Чуть выше, но также невысокие по сравнению с остальными регионами страны показатели у Республики Алтай и Карачаево-Черкесии — 3188,3 и 3260,1 случая на 100 тысяч населения региона соответственно.

Всего на конец 2019 года в России было зарегистрировано 5,8 млн пациентов с психическими заболеваниями. Показатель распространенности по стране составил 3939,5 случаев.

Напомним, годом ранее количество психиатрических диагнозов на 100 тысяч населения в Алтайском крае составляло 6271,2. И тем не менее, эта цифра была больше, чем в других регионах страны. При этом отрыв от других психически нездоровых регионов был достаточно велик — следом за Алтаем шел Чукотский автономный округ (5193,7) и Ямало-Ненецкий автономный округ (4718,4). Примечательно, что самые «депрессивные» субъекты находились в зонах с не самой благоприятной погодой — Дальний Восток, Сибирь, северное побережье.