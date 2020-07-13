Госдуме предложили предоставлять многодетным семьям нянь за счет государства

Представивший законопроект депутат Иван Сухарев считает, что такая помощь не помешает семье, где есть двое малышей до трех лет.

Многодетным мамам, особенно тем, у кого по меньшей мере двое детей младше трех лет, необходима поддержка. Так считает депутат Госдумы Иван Сухарев, который предложил предоставлять многодетным семьям с малышами нянь за счет государства. Свое предложение, по данным RT, Сухарев направил министру просвещения Сергею Кравцову.

В ней депутат обращает внимание чиновника на то, что государство стало в последнее время оказывать серьезную поддержку многодетным семьям. При этом он дает понять, что родители с детьми дошкольного возраста нуждаются в большей помощи. В качестве примера Сухарев назвал молодую семью с ребенком, которая ждет появления близнецов. Желанные дети – это все-таки «колоссальная нагрузка» на маму, которой государство в состоянии помочь, уверен депутат.

«В связи с этим прошу вас рассмотреть возможность предоставления многодетным семьям, воспитывающим более одного ребенка до трех лет, на безвозмездной основе специалиста по уходу за детьми (няни) до достижения такими детьми возраста трех лет, когда им уже может быть предоставлено место в дошкольном образовательном учреждении», — отмечено в письме к чиновнику.

Одним словом, такой семье просто необходима этакая Мэри Поппинс. А поскольку у многодетной семьи каждая копейка на счету, то вряд ли она сможет позволить себе такую помощницу, вот депутат и предлагает государству взять на себя такую финансовую нагрузку.

Надо сказать, что предложение весьма дельное, если учесть, что президент России Владимир Путин всячески старается поддержать семьи с детьми. Так, глава государства подписал указ об предоставлении ученикам начальных классов бесплатных обедов. Кроме того, правом на бесплатное горячее питание наделены и учащиеся из многодетных семей.

Помимо этого Путин за время пандемии поднял минимальные размер пособия по уходу за ребёнком вдвое – до 6751 рубля. Также семьям с детьми выплачивается по три тысячи рублей на каждого ребенка в случае, потери родителями работы. А семьям с низким доходом — в среднем выплачивается по 5500 тысяч рублей. Также на каждого ребенка производится разовая выплата в 10 тысяч рублей, причем без сбора справок.