Принцип работы виброизолятора

Виброизолятор предназначен для обеспечения препятствия изолирования конструкции от распространяющейся по ней вибрации. Перейдя по ссылке https://rkpo.ru/vibroizoljator-do можно подобрать виброизолятор ДО-38, ДО-39, ДО-40, ДО-41. Сегодня мы расскажем вам о том, как работает виброизолятор. Оставайтесь с нами! В результате работы виброизоляторов происходит гашение и изоляция динамических нагрузок, снижается уровень шума и объем вредных механических воздействий. Это помогает защитить от поломки смежную аппаратуру и обеспечить безопасность обслуживающего персонала. Стальные конструкция представляет собой два основания с резиновыми или пробковыми накладками, между которыми размещена пружина. Его устанавливают в том случае, если частота оборотов работающего оборудования не превышает 1800 оборотов/мин. Он также предназначен для того, чтобы предотвратить распространение вибраций по строительным конструкциям и устанавливаются в соответствии с указаниями в паспорте. Устройство является надежным, безопасным, эффективным и долговечным.Оно имеет следующий принцип работы. Работающее оборудование начинает оказывать влияние на вибрацию соединённой к нему конструкции, излучает воздушный шум в окружающее пространство и присоединенные воздуховоды или возмущает жидкость (обычно воду) в присоединенных трубопроводах. Пружинное устройство используют в промышленности и бытовой вентиляции. Он использует пружины при гашении колебаний. Они также необходимы для того, чтобы избавится от шума и вибрации. Способны выдержать нагрузку до 4600Н.Устройство резиновой сложной формы используют для того, чтобы создать основные упругие связи между находящимся в движении и неподвижной частью машины. Во время работы оказывается сжатие и сдвиг. При этом допустимый статический прогиб составляет 30% от высоты устройства . Резиновые устройства изготавливают из резины 51-1562. Для виброизоляции агрегатов, которые подвешиваются к перекрытию (блоки кондиционеров, канальные вентиляторы и т.п.) и имеют массу не более 150 кг, применяются подвесы моделей 1/30 М8 или 4/30 M8.