Следователи выяснили причину жесткой посадки вьетнамского рейса аэропорту Барнаула

Жесткая посадка самолета Boeing 767-300, прилетевшего из Вьетнама в Барнаул 25 сентября 2019 года, произошла из-за неисправных шасси. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Западно-Сибирского СУТ СК РФ. В день происшествия пострадало 64 человека.

По данным ведомства, жесткое приземление пассажирского Boeing 767-300 в барнаульском аэропорту произошло из-за неисправности в тормозном барабане правой основной стойки шасси. Во время пробега по взлетно-посадочной полосе и торможения этот барабан заклинило, после чего он разрушился и заблокировал пневматику. При этом следователи также установили, что возгорания стойки шасси не было, а наблюдалось лишь искрение, вызванное выходом из строя карбонового диска, установленного на стойке шасси в мае 2019 года во Вьетнаме.

Также ведомство отметило, что пилоты и бортпроводники четко следовали инструкциям, аварийные трапы сработали штатно, их использование было оправданным. Кроме того, следователи пришли к выводу, что и наземные службы сработали без нарушений и оперативно прибыли на место посадки. Всего в рамках расследования было допрошено более 300 свидетелей, проведено 60 судмедэкспертиз. Когда расследование будет окончено, и будет ли кто-то привлечен к ответственности, не уточняется.

Напомним, что жесткая посадка в аэропорту Барнаула рейса Boeing 767-300, принадлежащего авиакомпании Azur Air, произошла 25 сентября 2019 года. Тогда очевидцы утверждали, что шасси у судна горели, однако позднее оказалось, что это не так, и они просто дымились. На борту было 344 пассажира и 10 членов экипажа. В результате эвакуации по надувному трапу пострадало 64 человека. Оценку действиям экипажа давала Росавиация, а по одной из версий следствия инцидент мог произойти по вине экипажа или из-за некачественного технического обслуживания.