Опубликовано видео с места крушения самолета в Нижегородской области, где чудом выжил один человек

Один из находившихся в салоне Ан-2 погиб.

Самолет Ан-2 разбился 13 июля в Большеболдинском районе Нижегородской области. По предварительным данным, он задел линии электропередач – такова версия Приволжского следственного управления на транспорте.

Крушение произошло примерно между 3.40 и 4.10 утра по московскому времени в районе села Кистенево. Ан-2, принадлежащий частной компании ООО «Зевс-Авиа», выполнял полевые работы.

В результате авиакатастрофы один человек погиб. Это Александр Шимонов 1971 года рождения. Второй находившийся на борту чудом выжил- это Алексей Уткин 1965 года рождения. С ожогами 50 процентов тела его увезли в центральную районную больницу. Затем его перевезут в ожоговый центр Нижегородского НИИ травматологии и ортопедии.

«Кукурузник» сгорел дотла, площадь возгорания составила около 30 кв.м. На земле жертв и разрушений нет.

Опубликовано видео с места авиакатастрофы. Следователям предстоит определить техническое состояние судна и оценить действия пилота. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека».

В ликвидации последствий крушения были задействованы 21 человек, 8 единиц техники, в том числе от МЧС по региону – 6 человек, 2 единицы техники.

Напомним, что в марте 2020 года власти Египта отказались признавать терактом катастрофу самолета А321 компании «Когалымавиа» в 2015 году.

В мая 2020 года около пакистанского города Карачи разбился Airbus А320, погибли почти 100 человек. Однако двоим удалось выжить.

Также напомним, что в июне 2020 года в Самарской области разбился самолет Як-52, жертвами крушения стали двое человек.