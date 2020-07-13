Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на ранок 13 липня

За останню добу на Волині зареєстрували 29 нових випадків захворювання на COVID-19, з них 3 у дітей та 4 у медичних працівників.

Нові випадки виявили: Ківерцівський район – 7, Луцьк – 8, Луцький район – 4, Камінь-Каширський район – 3, Іваничівський район – 2, Горохівський район – 1, Локачинський район –1, Любомльський район – 1, Маневицький район – 1, Рожищенський район – 1.

Загалом станом на 13 липня в області зареєстрували 3071 випадок COVID-19. Одужало 1618 осіб. 72 випадки хвороби завершились летально.

За весь період спостереження коронавірусну хворобу виявили:

• м. Луцьк – 658 випадків, в т.ч. 14 летальних;

• Луцький район – 228 випадків, в т.ч. 3 летальних;

• Ковельський район – 380 випадків, в тому числі 10 летальних;

• Ківерцівський район – 363 випадки, в т.ч. 10 летальних;

• Камінь-Каширський район – 237 випадків, в т.ч. 9 летальних;

• Волидимир-Волинський район – 240 випадків, в т.ч. 3 летальних;

• м. Нововолинськ – 191 випадок, в т.ч. 8 летальних;

• Іваничівський район – 55 випадків;

• Ратнівський район – 156 випадків, в т.ч. 4 летальних;

• Горохівський район – 116 випадків, в тому числі 1 летальний;

• Маневицький район – 101 випадок, в тому числі 4 летальних;

• Старовижівський район – 78 випадків, в т.ч. 2 летальних;

• Любешівський район – 68 випадків;

• Турійський район – 50 випадків, в тому числі 1 летальний;

• Любомльський район – 43 випадки;

• Рожищенський район – 39 випадків, в тому числі 2 летальних;

• Локачинський район – 35 випадків;

• Шацький район – 33 випадки, в тому числі 1 летальний.

За попередню добу надійшло 31 повідомлення про підозру на COVID-19.

В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежили 17363 осіб, в тому числі за останню добу – 79 осіб.