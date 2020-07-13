Путин поручил скорректировать нацпроекты с учетом текущих реалий

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Михаил Климентьев/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин дал поручение правительству и Госсовету за три месяца скорректировать нацпроекты с учетом текущих реалий и целей национального развития страны до 2030 года. Об этом он заявил на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам, трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«Чем конкретнее будут задачи, которые мы должны будем решить, и цели, которых мы должны будем добиваться, тем будет лучше для нас всех, но, разумеется, и для результатов нашей работы, для граждан, в конечном счете», — объяснил решение скорректировать нацпроекты Путин.

Также в ходе совещания российский лидер попросил рабочие группы Госсовета разработать предложения по уточнению показателей эффективности работы региональных властей.

Ранее Путин поручил администрации президента вместе с профильными ведомствами с кабмином подготовить проект указа о целях национального развития до 2030 года.

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