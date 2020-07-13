​32 новых случая коронавируса обнаружили в Татарстане

За прошедшие сутки в Татарстане выявили 32 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

Общее число случаев заражения в республике достигло 5 029.

По данным оперативного штаба РТ, все новые случаи контактные. 5 человек госпитализированы, 27 получают лечение на дому с легкой или бессимптомной формой. Выздоровели всего 3 906 заболевших, в том числе 30 за минувшие сутки. Умерли с начала пандемии 23 пациента (количество летальных исходов за день не изменилось).

Географическое распределение новых случаев выглядит следующим образом: Казань — 16, по 3 случая — в Набережных Челнах, Атнинском и Зеленодольском районах. По одному случаю — в Верхнеуслонском, Заинском, Лаишевском, Муслюмовском, Нижнекамском, Рыбно-Слободском и Черемшанском.

Заболевшие по возрастным группам: до 18 лет — 1 человек, от 18 до 30 — 4, от 30 до 50 — 12, от 50 до 60 — 6, от 60 до 70 — 7, от 70 до 80 — 2.

Всего в России за прошедшие сутки обнаружено 6 537 случаев заражения коронавирусом, из них 25,6% без симптомов. Нарастающим итогом выявлено 733 699 заболевших в 85 регионах. Выздоровел 504 021 человек, умерли 11 439. Лидеры по приросту новых случаев за сутки — Москва (672), Санкт-Петербург (291), Ханты-Мансийский АО (270), Алтайский край (235), Свердловская область (218).