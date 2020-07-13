Россияне получат возможность летать в ряд стран после 15 июля

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что Россия начнёт переговоры о возобновлении международного сообщения после 15 июля.

На сегодняшний день доподлинно известно , что это затронет исключительно те государства, где:

?? число заражённых не выше 40 на 100 тысяч жителей?? среднесуточный прирост заражений не выше 1%?? показатель распространения вируса не выше 1%

Для въезда на территорию России иностранцы должны будут предоставить справку об отрицательном тесте на коронавирус. Они должны её получить не позднее, чем за 3 дня до поездки.

Каждые две недели будем оценивать эпидемиологическую ситуацию в странах, на основе критериев, которые я озвучила, будем регулировать вопросы которые связаны со списком стран, по которому возобновляется международное авиасообщение.

Иностранцы, которые приезжают в Россию, должны будут пройти тест на Covid-19 не менее чем за три дня до прибытия в страну, и показать документы, которые подтверждают отрицательный тест. Двухнедельный карантин для них отменяется, добавляет агентство.

Для россиян, которые приезжают из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой, двухнедельный карантин может быть сохранён, уточнила Голикова.

«Если граждане не имеют теста на Covid-19, то до получения его отрицательного результата они помещаются в обсерватор. Если граждане имеют отрицательный тест на Covid-19, то тогда они могут следовать до места своего жительства. Это пока такие подходы», — поведала вице-премьер.

Самые свежие данные указывают на то, что столичные аэропорты Шереметьево и Внуково готовы возобновить международные рейсы с 15 июля